Расчленил и выбросил в мусорку: главного нефролога Санкт-Петербурга обвинили в убийстве жены в 2010 году

В Санкт-Петербурге полиция задержала заведующего отделением одной из больниц города по обвинению в убийстве супруги, совершенном в феврале 2010 года. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Mash уточняет, что речь идёт о враче-нефрологе, завотделением диализа Мариинской больницы Александре Земченкове.

В 2010 году у него пропала супруга. По официальной версии, женщина вышла из дома, но до работы так и не дошла. Известно также, что пара часто ругалась, а в последнее время мужчина изменял жене.

"9 декабря 2020 года на прием к Председателю СК России обратился отец женщины, который сообщил, что до сих пор не знает, что же произошло с его дочерью, тело ее не найдено. Александр Бастрыкин поручил сотрудникам Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России разработать совместно со следователем дальнейшую тактику расследования, в кратчайшие сроки установить все обстоятельства совершенного преступления", — говорится в сообщении СК.

30 марта 60-летнего медика задержали. Мужчина был допрошен с помощью полиграфа. По версии следствия, 23 февраля 2010 врач в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она пропала без вести.

Ранее Лайф сообщал, что житель Кубани получил пожизненный тюремный срок за два изнасилования и убийство.

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