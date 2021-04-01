Семак: Не променял бы чемпионство на выход в плей-офф ЛЧ

"Конечно, не променял бы чемпионство. Выход из группы — да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул!" — приводит слова Семака СЭ.