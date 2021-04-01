Семак: Не променял бы чемпионство на выход в плей-офф ЛЧ
Главный тренер петербургского "Зенита" дал большое интервью.
Фото © Александр Демьянчук / ТАСС
45-летний специалист Сергей Семак признался, что не променял бы победу в РПЛ на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
"Конечно, не променял бы чемпионство. Выход из группы — да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул!" — приводит слова Семака СЭ.
Отметим, что "Зенит" при Семаке два года подряд становится чемпионом России, но при этом занимает последнее место в группе Лиги чемпионов.
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