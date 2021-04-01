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Семак: Не променял бы чемпионство на выход в плей-офф ЛЧ

Главный тренер петербургского "Зенита" дал большое интервью.

1 апреля 2021, 09:46

Фото © Александр Демьянчук / ТАСС

45-летний специалист Сергей Семак признался, что не променял бы победу в РПЛ на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

"Конечно, не променял бы чемпионство. Выход из группы — да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул!" — приводит слова Семака СЭ.

Отметим, что "Зенит" при Семаке два года подряд становится чемпионом России, но при этом занимает последнее место в группе Лиги чемпионов.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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