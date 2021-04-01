Рэпер Паша Техник вновь попал в тюрьму. Видео © Instagram / evakaritskaya

Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, во второй раз угодил за решётку. Об этом сообщила его супруга Ева Карицкая.

"Я хочу подтвердить информацию, распространяемую в СМИ. Паша сейчас находится в тюрьме", — сказала Карицкая на видео, опубликованном в сториз в "Инстаграме".

Девушка пообещала предоставить более подробную информацию позже.

В 2009 году Паша Техник был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков.

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