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Рэпер Паша Техник вновь попал в тюрьму

Ранее он отсидел срок за хранение и распространение наркотиков.

1 апреля 2021, 09:56

Паша Техник. Фото © Instagram / techniquepasha

Рэпер Паша Техник вновь попал в тюрьму. Видео © Instagram / evakaritskaya

Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, во второй раз угодил за решётку. Об этом сообщила его супруга Ева Карицкая.

"Я хочу подтвердить информацию, распространяемую в СМИ. Паша сейчас находится в тюрьме", — сказала Карицкая на видео, опубликованном в сториз в "Инстаграме".

Девушка пообещала предоставить более подробную информацию позже.

В 2009 году Паша Техник был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков.

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Ранее Лайф рассказывал про музыканта Вячеслава Машнова, более известного как рэпер Гнойный (он же Слава КПСС), которого задержали 3 февраля этого года в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство — рэпер громко выкрикивал на улице выражения про женские половые органы и ругался матом. Позже музыканта отпустили, однако потом всё же арестовали на семь суток. Вскоре срок его ареста сократили до одного дня.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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