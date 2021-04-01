Рэпер Паша Техник вновь попал в тюрьму
Ранее он отсидел срок за хранение и распространение наркотиков.
Паша Техник. Фото © Instagram / techniquepasha
Рэпер Паша Техник вновь попал в тюрьму. Видео © Instagram / evakaritskaya
Рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, во второй раз угодил за решётку. Об этом сообщила его супруга Ева Карицкая.
"Я хочу подтвердить информацию, распространяемую в СМИ. Паша сейчас находится в тюрьме", — сказала Карицкая на видео, опубликованном в сториз в "Инстаграме".
Девушка пообещала предоставить более подробную информацию позже.
В 2009 году Паша Техник был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков.
Ранее Лайф рассказывал про музыканта Вячеслава Машнова, более известного как рэпер Гнойный (он же Слава КПСС), которого задержали 3 февраля этого года в Санкт-Петербурге за мелкое хулиганство — рэпер громко выкрикивал на улице выражения про женские половые органы и ругался матом. Позже музыканта отпустили, однако потом всё же арестовали на семь суток. Вскоре срок его ареста сократили до одного дня.
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