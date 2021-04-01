Песков: Перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства

Перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал высказывание главкома ВСУ, который ранее обвинил Россию в наращивании военной силы у границ Украины.

"Российская Федерация перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что российские войска "никогда не участвовали и не участвуют в вооружённых конфликтах на территории Украины".

К слову, ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление.

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