Песков: Перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства
Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, сообщили в Кремле.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал высказывание главкома ВСУ, который ранее обвинил Россию в наращивании военной силы у границ Украины.
Главком армии Украины Хомчак заявил о планах увеличить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении
"Российская Федерация перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы", — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что российские войска "никогда не участвовали и не участвуют в вооружённых конфликтах на территории Украины".
К слову, ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление.
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