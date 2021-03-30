Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"На Лободу смотреть противно": Как певица снова опозорилась на детском "Голосе"

В комментариях под видео зрители были возмущены таким хамским и вульгарным поступком звезды.

30 марта 2021, 11:47

Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

С каждым выпуском шоу "Голос. Дети" у 38-летней Светланы Лободы становится всё меньше и меньше поклонников, а причина — в её поведении на съёмках. В этот раз звезда превзошла все опасения зрителей и устроила представление во время выступления Елизаветы Рогозиной. Девочка исполняла песню Жанны Агузаровой "В городе моём" и так успешно, что к ней сразу повернулись Баста и Лобода.

Видео © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

Егор Крид же выбирать юную певицу не спешил, поэтому за него решила Лобода. Со словами "Надо брать!" она села на кресло коллеги, нажав на его кнопку пятой точкой. Но, несмотря на старания певицы, Лиза всё равно осталась в её команде. Такой поступок наставницы не на шутку разозлил зрителей, которые принялись выплёскивать негатив в комментариях.

Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

На Лободу смотреть противно — сама вульгарность!

Димьян

Ха! Кресло Крида отвергло пятую точку Лободы! Когда даже креслу надоела Лобода...

XX MEFISTO

Какой кошмар! Детский конкурс, можно прилично себя вести! Лобода, угомонись, блин. Корректнее веди себя! Дети смотрят, фу!

MariAnna K

Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

Фото © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети

Светлана Лобода и до этого раздражала пользователей Сети своими выходками на шоу "Голос. Дети". То она выбирала откровенные наряды, не подходящие для глаз юных участников, то устраивала дикие пляски во время выступлений, а то и вовсе подпевала конкурсантам, сбивая их и заглушая голос.

Нагиев разнёс Егора Крида, рассказав, почему он не заслуживает быть наставником на детском "Голосе"

Нагиев разнёс Егора Крида, рассказав, почему он не заслуживает быть наставником на детском "Голосе"

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Вы попали!" Лобода решила засудить пластического хирурга из Узбекистана

27 марта, 19:02

"Голос. Дети": 5 потрясающих "слепых" прослушиваний, которые поставили под сомнение профпригодность наставников 8-го сезона

вчера в 21:40

В Мурманске дрон поймал редкие кадры, как олени водят хоровод, и вот трогательное объяснение этому

сегодня в 10:52

От бега до кроссфита и бокса: Стало известно, как россияне готовятся с пляжному сезону

сегодня в 12:03

Суд арестовал жителя Уфы, жестоко зарезавшего адвоката в центре города

сегодня в 11:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1