"На Лободу смотреть противно": Как певица снова опозорилась на детском "Голосе"
В комментариях под видео зрители были возмущены таким хамским и вульгарным поступком звезды.
С каждым выпуском шоу "Голос. Дети" у 38-летней Светланы Лободы становится всё меньше и меньше поклонников, а причина — в её поведении на съёмках. В этот раз звезда превзошла все опасения зрителей и устроила представление во время выступления Елизаветы Рогозиной. Девочка исполняла песню Жанны Агузаровой "В городе моём" и так успешно, что к ней сразу повернулись Баста и Лобода.
Видео © YouTube / The Voice Kids Russia / Голос Дети
Егор Крид же выбирать юную певицу не спешил, поэтому за него решила Лобода. Со словами "Надо брать!" она села на кресло коллеги, нажав на его кнопку пятой точкой. Но, несмотря на старания певицы, Лиза всё равно осталась в её команде. Такой поступок наставницы не на шутку разозлил зрителей, которые принялись выплёскивать негатив в комментариях.
На Лободу смотреть противно — сама вульгарность!
Ха! Кресло Крида отвергло пятую точку Лободы! Когда даже креслу надоела Лобода...
Какой кошмар! Детский конкурс, можно прилично себя вести! Лобода, угомонись, блин. Корректнее веди себя! Дети смотрят, фу!
Светлана Лобода и до этого раздражала пользователей Сети своими выходками на шоу "Голос. Дети". То она выбирала откровенные наряды, не подходящие для глаз юных участников, то устраивала дикие пляски во время выступлений, а то и вовсе подпевала конкурсантам, сбивая их и заглушая голос.
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