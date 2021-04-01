Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти машин, в результате которого получили травмы два человека. У одной пострадавшей множественные переломы, сейчас её доставили в реанимацию. По предварительным данным, виновником аварии стал популярный блогер Эдвард Бил, который находился за рулём синей Audi. Его машина вылетела на встречку, в результате чего произошло столкновение.

Видео © Instagram / Edward Bil

О том, что блогер любит полихачить, знают все, кто подписан на него в соцсетях. Парень постоянно выкладывал видео, как он дрифтит на дорогих авто, и уже попадал в опасные ситуации на дороге. Бил даже сажал за руль ребёнка, катаясь около торгового центра "Авиапарк". Одно название этого видео на YouTube говорит о многом: "ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ / ШАШКИ НА GTR В ГОРОДЕ". И каждый раз ему удавалось избежать серьёзных последствий, но не сегодня.

Видео © Instagram / Edward Bil

Авто, на котором пранкер попал в аварию на Смоленской площади, он купил совсем недавно. В соцсетях Бил пообещал своим подписчикам, что ещё покажет, на что способна новенькая Audi RS 6. "Это очень опасный автомобиль", — кричал в недавнем видео блогер, и оказался прав. По данным КП, в момент ДТП парень якобы снимал ролик для YouTube вместе со своим менеджером, который находился во второй машине. Это информацию ещё предстоит проверить.

Скриншот из видео © YouTube / Edward Bil

Эдвард Бил прославился благодаря своим пранкам и сотрудничеству с блогером Амираном Сардаровым. Парень отличается взрывным характером и провокациями, благодаря которым и заработал аудиторию в 4,3 млн на YouTube и 3,7 — в Instagram. Пранкер вместе с женой воспитывает маленькую дочь.

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