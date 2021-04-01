Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце

В результате аварии пострадал один человек.

1 апреля 2021, 10:19

Момент ДТП на Садовом кольце. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом массового ДТП на Новинском бульваре в центре Москвы. На кадрах видно, как "ауди" вылетает на встречку и врезается в четыре легковушки.

В Туле автобус с медиками столкнулся с двумя легковушками, пострадало 15 человек — видео с места

В Туле автобус с медиками столкнулся с двумя легковушками, пострадало 15 человек — видео с места

В результате ДТП серьёзно пострадала одна женщина-водитель, её госпитализировали, по данным Лайфа, она находится в реанимации. Как сообщает столичная ГАИ, все остальные участники аварии находятся на месте, никто не скрывался. Сейчас на этом участке Садового кольца образовались пробки.

Ранее Лайф публиковал видео с последствиями массового ДТП на Новинском бульваре.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1