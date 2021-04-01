Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце

Один человек получил травмы в результате аварии.

Момент ДТП на Садовом кольце. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом массового ДТП на Новинском бульваре в центре Москвы. На кадрах видно, как "ауди" вылетает на встречку и врезается в четыре легковушки.