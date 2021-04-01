Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце
В результате аварии пострадал один человек.
Момент ДТП на Садовом кольце. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом массового ДТП на Новинском бульваре в центре Москвы. На кадрах видно, как "ауди" вылетает на встречку и врезается в четыре легковушки.
В результате ДТП серьёзно пострадала одна женщина-водитель, её госпитализировали, по данным Лайфа, она находится в реанимации. Как сообщает столичная ГАИ, все остальные участники аварии находятся на месте, никто не скрывался. Сейчас на этом участке Садового кольца образовались пробки.
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