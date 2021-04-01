Предполагаемым виновником массового ДТП в центре Москвы оказался блогер Эдвард Бил
24-летний уроженец Молдавии известен на YouTube своими пранками.
Скриншот из видео © YouTube / Edward Bil
По информации Лайфа, виновником массового ДТП на Новинском бульваре в центре Москвы мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди", которая вылетела на встречку и врезалась в четыре легковушки. По другим данным, иномарку блогера перед этим подрезал неизвестный водитель на чёрном Mitsubishi, который скрылся с места происшествия.
Сам Эдвард Бил тем временем остаётся в своей машине и ждёт адвокатов, правда, своё нахождение за рулём, по предварительным данным, отрицает.
Настоящее имя видеоблогера — Эдуард Биль. 24-летний уроженец Молдавии известен на YouTube своими пранками, а недавно начал покорять и TikTok. Зачастую в своих роликах он нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт, а ещё периодически выпускает гивы, где раздаёт подписчикам и незнакомцам деньги или подарки.
Как ранее сообщал Лайф, в результате ДТП серьёзно пострадала одна женщина-водитель, её госпитализировали. Сейчас на этом участке Садового кольца образовались пробки.
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