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Предполагаемым виновником массового ДТП в центре Москвы оказался блогер Эдвард Бил

24-летний уроженец Молдавии известен на YouTube своими пранками.

1 апреля 2021, 10:23
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<p>Скриншот из видео © YouTube / Edward Bil</p>

Скриншот из видео © YouTube / Edward Bil

По информации Лайфа, виновником массового ДТП на Новинском бульваре в центре Москвы мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди", которая вылетела на встречку и врезалась в четыре легковушки. По другим данным, иномарку блогера перед этим подрезал неизвестный водитель на чёрном Mitsubishi, который скрылся с места происшествия.

Три легковушки столкнулись в центре Москвы, на Садовом кольце перекрыто движение — видео с места

Три легковушки столкнулись в центре Москвы, на Садовом кольце перекрыто движение — видео с места

Сам Эдвард Бил тем временем остаётся в своей машине и ждёт адвокатов, правда, своё нахождение за рулём, по предварительным данным, отрицает.

Настоящее имя видеоблогера — Эдуард Биль. 24-летний уроженец Молдавии известен на YouTube своими пранками, а недавно начал покорять и TikTok. Зачастую в своих роликах он нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт, а ещё периодически выпускает гивы, где раздаёт подписчикам и незнакомцам деньги или подарки.

Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце

Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце

Как ранее сообщал Лайф, в результате ДТП серьёзно пострадала одна женщина-водитель, её госпитализировали. Сейчас на этом участке Садового кольца образовались пробки.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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