Фанаты увидели Долину в чужом Instagram и едва сдержали крик, поразившись её постаревшему лицу
Звезда старается следить за внешностью, но появившийся кадр вызвал у поклонников много вопросов.
Недавно 65-летняя Лариса Долина удивила поклонников чудесным преображением. Звезда омолодилась, сбросила 21 килограмм и на фото в инстаграме своей дочки просто сияет. Однако теперь появился кадр, который смутил даже самых преданных фанатов.
Фото © Instagram / alexey.glyzin
В инстаграме певца Алексея Глызина появился снимок с друзьями, на котором предстала и Лариса Александровна с артистом в обнимку. На звезде были чёрный пиджак и прозрачная блузка, подчёркивающие постройневшую фигуру. Однако лицо исполнительницы значительно отличалось от образа в аккаунте её дочери.
Певица выглядела уставшей, её кожа была испещрена морщинами, а локоны хаотично обрамляли лицо. Пользователи не оставили эту разницу без внимания и поспешили об этом сообщить, из-за чего Глызину даже пришлось закрыть комментарии.
Фото © Instagram / dolinalina
Ранее наследница певицы заявляла, что её родительница похорошела без вмешательств. А по сообщению телеграм-канала "Курятник", Долина 22 дня провела в элитной клинике в Подмосковье. Там для артистки разработали индивидуальную программу, "в которую входили курс детокса и моделирования фигуры, лечебное голодание, а также отдельный курс-антиэйдж для женщин после 45 лет".
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