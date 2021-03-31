Дочь и внучка опозорили Долину на шоу, строя такие гримасы, что зрители испугались за их психику

Вместе с исполнительницей на передачу пришли её дочь Ангелина и внучка Александра. И их поведение озадачило и смутило зрителей. В комментариях под видео на "Ютубе" юзеры писали о том, что, на их взгляд, Ангелина ведёт себя неадекватно и ей требуется помощь специалиста. Наследница звезды не могла спокойно сидеть на месте, постоянно совершая странные телодвижения.

В рамках передачи Лариса Долина также рассказала о печальных моментах в отношениях с дочерью, за которые она до сих пор себя винит. В два года она привезла Лину к маме в Одессу и там оставила. Когда девочка потом провожала её на гастроли, всегда старалась сдерживать слёзы. Но, как только мама уходила, давала волю чувствам. "Она рыдала, а я в самолёт садилась и плакала. Это было каждый раз. Я всегда чувствую себя виноватой в том, что я недодала ей очень много", — призналась артистка.