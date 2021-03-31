Дочь и внучка опозорили Долину на шоу, строя такие гримасы, что зрители испугались за их психику
Поведение близких народной артистки вызвало много вопросов.
65-летняя Лариса Долина недавно стала гостьей шоу "Звёзды сошлись" на НТВ. Одной из главных тем обсуждения стало её невероятное преображение: звезда заметно помолодела и похудела на 21 кг. Однако для зрителей этот аспект вскоре отошёл на второй план.
Вместе с исполнительницей на передачу пришли её дочь Ангелина и внучка Александра. И их поведение озадачило и смутило зрителей. В комментариях под видео на "Ютубе" юзеры писали о том, что, на их взгляд, Ангелина ведёт себя неадекватно и ей требуется помощь специалиста. Наследница звезды не могла спокойно сидеть на месте, постоянно совершая странные телодвижения.
Видео © YouTube / НТВ
К дочке Долиной присоединилась и внучка. Обе, как отметили зрители, гримасничали и вели себя невоспитанно. Пользователи решили, что самой звезде было стыдно за поведение семьи.
Дочь дёрганая, ногти сидит перебирает, головой трясёт, внучка — выскочка😏 Воспитание и поведение оставляет желать лучшего
Ужас! Дочка и внучка явно чем-то больны, дочь какая-то дёрганая, внучка до ужаса невоспитанная!
Долиной не худеть надо, а дочь лечить — она весь диван стёрла своими нервными движениями, внучка — так вообще невоспитанная
Какая неприятная дочь у Долиной. Неужели она не видит, что дочь больная психически? И зачем она пришла в студию?
В рамках передачи Лариса Долина также рассказала о печальных моментах в отношениях с дочерью, за которые она до сих пор себя винит. В два года она привезла Лину к маме в Одессу и там оставила. Когда девочка потом провожала её на гастроли, всегда старалась сдерживать слёзы. Но, как только мама уходила, давала волю чувствам. "Она рыдала, а я в самолёт садилась и плакала. Это было каждый раз. Я всегда чувствую себя виноватой в том, что я недодала ей очень много", — призналась артистка.
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