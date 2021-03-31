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Дочь и внучка опозорили Долину на шоу, строя такие гримасы, что зрители испугались за их психику

Поведение близких народной артистки вызвало много вопросов.

31 марта 2021, 10:18

Скриншот © YouTube / НТВ

65-летняя Лариса Долина недавно стала гостьей шоу "Звёзды сошлись" на НТВ. Одной из главных тем обсуждения стало её невероятное преображение: звезда заметно помолодела и похудела на 21 кг. Однако для зрителей этот аспект вскоре отошёл на второй план.

Скриншот © YouTube / НТВ

Скриншот © YouTube / НТВ

Вместе с исполнительницей на передачу пришли её дочь Ангелина и внучка Александра. И их поведение озадачило и смутило зрителей. В комментариях под видео на "Ютубе" юзеры писали о том, что, на их взгляд, Ангелина ведёт себя неадекватно и ей требуется помощь специалиста. Наследница звезды не могла спокойно сидеть на месте, постоянно совершая странные телодвижения.

Видео © YouTube / НТВ

К дочке Долиной присоединилась и внучка. Обе, как отметили зрители, гримасничали и вели себя невоспитанно. Пользователи решили, что самой звезде было стыдно за поведение семьи.

Дочь дёрганая, ногти сидит перебирает, головой трясёт, внучка — выскочка😏 Воспитание и поведение оставляет желать лучшего

Natali Furzeva

Скриншот © YouTube / НТВ

Скриншот © YouTube / НТВ

Ужас! Дочка и внучка явно чем-то больны, дочь какая-то дёрганая, внучка до ужаса невоспитанная!


Ирина Павлюк

Долиной не худеть надо, а дочь лечить — она весь диван стёрла своими нервными движениями, внучка — так вообще невоспитанная

Настя Чулкова

Какая неприятная дочь у Долиной. Неужели она не видит, что дочь больная психически? И зачем она пришла в студию?

Нетуристка из Германии

В рамках передачи Лариса Долина также рассказала о печальных моментах в отношениях с дочерью, за которые она до сих пор себя винит. В два года она привезла Лину к маме в Одессу и там оставила. Когда девочка потом провожала её на гастроли, всегда старалась сдерживать слёзы. Но, как только мама уходила, давала волю чувствам. "Она рыдала, а я в самолёт садилась и плакала. Это было каждый раз. Я всегда чувствую себя виноватой в том, что я недодала ей очень много", — призналась артистка.

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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