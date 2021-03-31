Появились фото 67-летней Успенской без ретуши, где видно, насколько пластика изменила её лицо
Звезда всеми способами даёт отпор старости.
Фото © КП / Владимир Веленгурин, Instagram / uspenskayalubov_official
Любовь Успенская активно ведёт инстаграм, где радует поклонников идеальными снимками. Глядя на артистку, сложно поверить, что её возраст стремится к 70 годам. Однако в жизни "королева шансона" всё же выглядит немного по-другому.
Фото © КП / Владимир Веленгурин
Певицу засняли на одном из мероприятий, и её внешность поразила блогеров, пишет КП. Несмотря на то что у Успенской был небезупречный инстаграмный образ — видно лёгкие морщинки и нёчеткий контур лица, выглядела она всё равно отлично. Этим звезда обязана пластике и уколам красоты, считает косметолог Марта Орлова.
Фото © КП / Владимир Веленгурин
Видно, что у артистки было много контурной пластики, что стабильно вводился ботулотоксин, много результатов хирургического вмешательства (пластика век и подтяжка), но, как следствие, для своих лет без макияжа звезда выглядит великолепно. Она настолько всё правильно делает и с любовью ухаживает за собой, что советов здесь дать негде, тут надо брать пример. Я уже молчу о фигуре. Такие ноги и талия есть не у всех 30-летних
Фото © Instagram / uspenskayalubov_official
"Королева шансона" действительно большое внимание уделяет внешности и не экономит на собственной привлекательности. Так, недавно артистка потратила 2 млн рублей на очередное преображение, в рамках которого увеличила ягодицы и заменила имплантаты в груди.
WOW-stars
47-летняя Хайди Клум станцевала перед камерой в маленьком бикини, и фанаты уверены — она ведьма
сегодня в 08:05
"Что за чертовщина?" Бритни Спирс напугала поклонников жутким фото с младенцем
вчера в 19:06
"Идеально, как у девочки": Пластический хирург объяснила, как Жанна Агузарова меняла свою внешность
вчера в 15:37
Выбор редакции
"Сквозь беды к счастью": Успенская показала трогательное фото с дочерью после примирения
47-летняя Хайди Клум станцевала перед камерой в маленьком бикини, и фанаты уверены — она ведьма
Влюблённые позировали на новом диване, не подозревая, что теперь они герои лучшей оптической иллюзии
Эксперты назвали способы, как сберечь и увеличить доход в кризис
Украина запретила ввоз туалетной бумаги из России
Комментариев: 0