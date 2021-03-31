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Появились фото 67-летней Успенской без ретуши, где видно, насколько пластика изменила её лицо

Звезда всеми способами даёт отпор старости.

31 марта 2021, 08:46

Фото © КП / Владимир Веленгурин, Instagram / uspenskayalubov_official

Любовь Успенская активно ведёт инстаграм, где радует поклонников идеальными снимками. Глядя на артистку, сложно поверить, что её возраст стремится к 70 годам. Однако в жизни "королева шансона" всё же выглядит немного по-другому.

Фото © КП / Владимир Веленгурин

Фото © КП / Владимир Веленгурин

Певицу засняли на одном из мероприятий, и её внешность поразила блогеров, пишет КП. Несмотря на то что у Успенской был небезупречный инстаграмный образ — видно лёгкие морщинки и нёчеткий контур лица, выглядела она всё равно отлично. Этим звезда обязана пластике и уколам красоты, считает косметолог Марта Орлова.

Фото © КП / Владимир Веленгурин

Фото © КП / Владимир Веленгурин

Видно, что у артистки было много контурной пластики, что стабильно вводился ботулотоксин, много результатов хирургического вмешательства (пластика век и подтяжка), но, как следствие, для своих лет без макияжа звезда выглядит великолепно. Она настолько всё правильно делает и с любовью ухаживает за собой, что советов здесь дать негде, тут надо брать пример. Я уже молчу о фигуре. Такие ноги и талия есть не у всех 30-летних

Марта Орлова, косметолог

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

"Королева шансона" действительно большое внимание уделяет внешности и не экономит на собственной привлекательности. Так, недавно артистка потратила 2 млн рублей на очередное преображение, в рамках которого увеличила ягодицы и заменила имплантаты в груди.

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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