Появились фото 67-летней Успенской без ретуши, где видно, насколько пластика изменила её лицо

Видно, что у артистки было много контурной пластики, что стабильно вводился ботулотоксин, много результатов хирургического вмешательства (пластика век и подтяжка), но, как следствие, для своих лет без макияжа звезда выглядит великолепно. Она настолько всё правильно делает и с любовью ухаживает за собой, что советов здесь дать негде, тут надо брать пример. Я уже молчу о фигуре. Такие ноги и талия есть не у всех 30-летних

Марта Орлова, косметолог