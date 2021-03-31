47-летняя Хайди Клум станцевала перед камерой в маленьком бикини, и фанаты уверены — она ведьма

Всемирно известная 47-летняя Хайди Клум до сих пор поражает поклонников высокой моды своей внешностью. Модель старается при любой удобной возможности продемонстрировать подтянутую фигуру, которая, кажется, совершенно не поменялась за последние несколько лет. В этот раз она решила совместить приятное с полезным и прорекламировала купальник от Frankies Bikinis — бренда очень молодого и очень талантливого дизайнера Франчески Айелло.

Видео © Instagram / heidiklum

Хайди примерила белый купальник в тёмно-зеленую полоску и, чтобы показать его со всех сторон, принялась танцевать перед камерой. Модель крутилась посреди гостиной, взмахивая распущенными волосами. Не став строить из себя гламурную красотку, Хайди отказалась от макияжа и дорогих украшений, остановившись на простых золотых серьгах. Такой естественный образ только подчеркнул красоту вечно молодой модели. Видео Хайди подписала так: "Многое предстоит сделать, но прежде всего давайте танцевать!"

Фото © Instagram / heidiklum

За несколько часов игривый призыв супермодели поддержало лайком более 56 тыс. человек. Все 7,9 млн фанатов Хайди пристально следили и за плясками, и за её прической, ведь несколько дней назад звезда попыталась сама сделать себе стильную стрижку. Она заявила, что её муж — Том Каулитц, гитарист группы Tokio Hotel, — соскучился по её челке. Хайди устроилась в ванной и начала приводить себя в порядок. В ход пошли несколько пар ножниц и лезвие, которым она пыталась сделать неровный край.

Фото © Instagram / heidiklum

Перед стрижкой модель надела чёрное нижнее белье и белый халат, которые не стесняли её движений. После процедуры Хайди продемонстрировала результат, который пришёлся по нраву подписчикам. Теперь им не терпелось увидеть новую причёску в жизни, однако танцы в купальнике не смогли утолить их любопытство — звезда слишком активно встряхивала головой.

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