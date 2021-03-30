Как жизнь заставила Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову платить за грехи молодости

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова появились на публике со своими детьми — с родным сыном Елисеем и взрослой приёмной дочерью, которую они почему-то долгое время скрывали. У них не получалось завести своего ребёнка на протяжении 15 лет совместной жизни. Они сами признают: всё это — расплата за ошибки молодости. Она когда-то сделала аборт, бросила больного мужа, а он после рождения первенца ушёл от жены и долгое время отказывался признавать сына. Даниил Певцов погиб в 22 года. Его отец наконец нашёл в этой трагедии смысл.

Опыт

Фото © ТАСС / Татьяна Кузьмина, © kino-teatr.ru

Сейчас они уже немолоды, но их до сих пор называют самой красивой парой российского кино. Познакомились на съёмках, оба тогда не были свободны, но считали себя достойными лучшего. Ольга приехала покорять Москву с Дальнего Востока и вышла замуж за актёра Александра Боровикова. Певцов тогда жил с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко, которая родила ему сына.

Общее

Фото © VK / Лариса-Ляля Блажко

Оба не выдержали бытовых трудностей и сбежали друг к другу: она от мужа, который страдал алкоголизмом, он — от жены с ребёнком, чувства к которой остыли.

На меня она наступила и перешагнула. Дима Певцов, который меня ненавидит, для неё много сделал. Но она и через него перешагнёт... Вот, говорят, вроде и не живут они больше вместе Александр Боровиков

Ольга не скрывает, что сбежала от трудностей. Сейчас, когда она востребованная, состоявшаяся актриса, ей легче оглянуться на своё прошлое и развести руками. При этом, когда она признаёт свою ошибку, между строк считывается то, как она всё-таки себя оправдывает.

Боровиков — замечательный, прекрасный, потрясающий актёр... мог бы быть... Но, к сожалению, погубила болезнь. А я не справилась, не смогла пронести этот крест. Многие женщины с этим справляются, живут, но я была слабовата, не выдержала. Это моя вина, да и только Ольга Дроздова

Роковая ошибка

К моменту знакомства с Певцовым у Дроздовой был не только негативный опыт брачных отношений, но и ошибка, которая отдаётся болью в её сердце до сих пор.

Все девочки по молодости проходят через это, делают эти глупости, через которые прошло моё поколение точно. Считалось, что это нормально, аборт Ольга Дроздова

Возможно, именно это двигало ею, когда ещё на берегу она выдвинула Певцову ультиматум. Она поставила условие: он должен начать общаться со своим сыном.

Тогда я понял, что раз женщина ставит такое условие, значит, я должен его выполнять. По молодости я его не признавал, считал, что меня обманули, что ко мне это не имеет никакого отношения, раз человек так захотел, значит, пусть этот ребёнок там где-то существует. Ольга это всё изменила, она вообще к нему относилась по-матерински Дмитрий Певцов

Трагедия

Фото © VK / Лариса-Ляля Блажко

Он стал общаться с сыном, но в 2012 году Даниил Певцов погиб. Парень отмечал день встречи выпускников и неудачно облокотился на перила балкона. Молодой человек потерял равновесие и упал с высоты третьего этажа. Врачи ещё девять дней боролись за его жизнь, но сделать ничего было нельзя. Всё это будет потом, а тогда Дмитрий и Ольга считали, что освободились от тягостного прошлого и вместе имеют право на счастливое светлое будущее.

Квартирный вопрос

Они стали жить вместе в общежитии. Денег не было. Несмотря на то что у Певцова в активе уже было признание европейской киноакадемии "Феликс" и главная роль в популярном фильме, купить квартиру он не мог.

— Я помню, что очень комплексовал. У меня была любимая женщина, я был лауреат европейского конкурса, был ведущим актёром театра, снялся в фильме "По прозвищу Зверь", то есть я был крутой, но при этом мы жили в этой комнате с тараканами и крысами, и я не мог ничего сделать, я не знал, как с этим бороться, — вспоминает Певцов.

Фото © Instagram / dima_pevtsov

Постепенно они встали на ноги. Оба становились сверхвостребованными и узнаваемыми актёрами. Но ребёнка завести не получалось. При этом физических препятствий для этого не было. Тогда Ольга поняла, что причина в другом. Этот поиск и привёл её в церковь. Этот путь был длиною в 15 лет.

Сейчас я человек воцерковлённый и понимаю, почему у нас не получалось сделать детей, а тогда это воспринималось как аномалия: оба здоровы — и у нас ничего не получается. Это была расплата за то, что я по молодости избавилась от ребёнка... А потом Боженька, видимо, мне как-то авансом подарил такого ангела, как Елисей Ольга Дроздова

Испытание

Фото © Instagram / dima_pevtsov

Мальчик родился в 2007 году, примерно через год после их венчания. Ольга тогда всё поняла, а вот Дмитрий ещё не прошёл через самое трудное испытание в своей жизни.

До того как я стал ходить в храм, я не принимал то, что произошло. За что? Как так? Всего 22 года. Я понимал, что это мне за что-то, за мои грехи, но ему-то за что это? А потом я понял смысл существования Дани для меня. Для меня он открыл двери в храм Дмитрий Певцов

Трагедия заставила Ольгу действовать. На кону была её семья. Она понимала, что Дима летит в пропасть и сейчас всё зависит от неё. Она обзвонила всех друзей и коллег, отменила все съёмки и встречи на две недели вперёд, взяла мужа и малолетнего сына в охапку и увезла их во Францию. Терапия помогла. Вернулись с желанием жить, работать, а главное — отдавать. Оба стали преподавать актёрское мастерство в студии, которую назвали "Певчие дрозды".

Компенсация

Так они и познакомились с девушкой по имени Алёна, которая мечтала стать актрисой и снимала в Москве комнатку. Певцов и Дроздова решили взять её под опеку и предложили переехать к ним. У Алёны есть мама, но именитым актёрам это не мешало приютить и окружить заботой юное дарование. Сейчас понятно, что таким образом они компенсировали пустоту, образовавшуюся от потери Дани. А тогда даже друзьям было трудно объяснить, что происходит. Поэтому долгие годы Алёна была как бы членом семьи, но на публике не появлялась.

Другие

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

История Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой — это пример того, как люди совершают ошибки и расплачиваются самым дорогим, что у них есть. Могли ли они быть счастливы со своими первыми половинками? Безусловно, но это были бы другие они. Счастливы ли они сейчас? Ему — 57, ей — 55. Скорее, они просто благодарны жизни за то, что она показала им их ошибки и научила ценить то, что имеешь.

Лариса Блажко состоялась как продюсер, у неё был ещё один брак, в котором она родила дочь. Боль потери сына она компенсирует тем, что помогает молодым актёрам — Лариса возглавляет благотворительный фонд "Артист".

Александр Боровиков с начала 90-х активно снимался в фильмах и сериалах, но преимущественно в эпизодических ролях.

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