"Ну чё, похавали?" Моргенштерн устроился работать официантом, но даже там умудрился всё испортить

На канале рэпера MORGENSHTERN вышло новое видео. На этот раз никакой музыки. Вместо этого парень решил попробовать себя в роли официанта. С таким имиджем его вряд ли бы осмелился взять хоть какой-то ресторан. Благо у блогера есть свой. Переодевшись в форму, Алишер принялся за работу. На протяжении всего времени за ним пристально следила администратор. Без выходок не обошлось — в свободную минуту рэпер украл огурец, в чём скоро признался. Судя по довольному лицу Моргенштерна, он был в восторге от собственной шутки.

Кадр из видео © YouTube / MORGENSHTERN

Нужно отметить, под запись парень вёл себя на удивление доброжелательно. Правда, в своей манере. В очередной раз подходя к гостям, он бойко спросил: "Ну чё, похавали? Классно?" Впрочем, судя по реакции посетителей ресторана, они были совсем не против эксцентричного официанта. Никто не упускал возможности снять его на видео и даже сделать селфи.

Видео © YouTube / MORGENSHTERN

В финале ролика музыкант в нецензурной форме признался, что очень сильно устал, и назвал своих работников настоящими героями. За сутки ролик посмотрели больше 2,5 млн раз. Судя по комментариям, фанаты рэпера в восторге от видео. А поведение Алишера в роли официанта — отдельный разговор. Многие заметили, что без матов и агрессии молодой человек им нравится намного больше.

Алишерка добрый, оставайся таким)) piXweLL

Инстасамка: Все, кто работает в сфере обслуживания, — нищеброды. Алишер: Ребята, вы реально герои Максим Шитяков

Интересный факт: Моргенштерн никого не оскорбил в этом видео Dimka_777

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