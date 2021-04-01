"Ну чё, похавали?" Моргенштерн устроился работать официантом, но даже там умудрился всё испортить
Рэпер, блогер и просто кумир молодёжи Моргенштерн решил расширить диапазон своих навыков и устроился официантом в свой же ресторан Kaif Provenance.
Кадр из видео © YouTube / MORGENSHTERN
На канале рэпера MORGENSHTERN вышло новое видео. На этот раз никакой музыки. Вместо этого парень решил попробовать себя в роли официанта. С таким имиджем его вряд ли бы осмелился взять хоть какой-то ресторан. Благо у блогера есть свой. Переодевшись в форму, Алишер принялся за работу. На протяжении всего времени за ним пристально следила администратор. Без выходок не обошлось — в свободную минуту рэпер украл огурец, в чём скоро признался. Судя по довольному лицу Моргенштерна, он был в восторге от собственной шутки.
Кадр из видео © YouTube / MORGENSHTERN
Нужно отметить, под запись парень вёл себя на удивление доброжелательно. Правда, в своей манере. В очередной раз подходя к гостям, он бойко спросил: "Ну чё, похавали? Классно?" Впрочем, судя по реакции посетителей ресторана, они были совсем не против эксцентричного официанта. Никто не упускал возможности снять его на видео и даже сделать селфи.
Видео © YouTube / MORGENSHTERN
В финале ролика музыкант в нецензурной форме признался, что очень сильно устал, и назвал своих работников настоящими героями. За сутки ролик посмотрели больше 2,5 млн раз. Судя по комментариям, фанаты рэпера в восторге от видео. А поведение Алишера в роли официанта — отдельный разговор. Многие заметили, что без матов и агрессии молодой человек им нравится намного больше.
Алишерка добрый, оставайся таким))
Инстасамка: Все, кто работает в сфере обслуживания, — нищеброды.
Алишер: Ребята, вы реально герои
Интересный факт: Моргенштерн никого не оскорбил в этом видео
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