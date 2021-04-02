Ветеринар раскрыла, какие домашние животные чаще всего заболевают коронавирусом

Среди домашних животных чаще всего болеют коронавирусом хорьки. Об этом заявила ветеринар Динара Бархатова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"У них чаще всего проявляется заболевание верхних дыхательных путей — как правило, это насморк", — сообщила эксперт.

По словам Бархатовой, у кошек может наблюдаться заложенность носа и выделения, а также поражение глотки, а иногда вирус может спускаться ниже, в лёгкие и трахею, однако подобных случаев, согласно исследованиям, очень мало.

Ветеринар подчеркнула, что самое главное — соблюдать меры безопасности, чтобы вирус не распространялся. Гигиена и ношение масок помогут сохранить здоровье окружающих, отметила она.

Ранее Лайф рассказывал, сколько будет стоить прививка от ковида для домашних животных. Питомцы, как и люди, должны будут пройти два этапа вакцинации.

Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Толчком к созданию препарата стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. И 31 марта 2021 года было объявлено, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных.

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