На Украине установлен исторический рекорд по количеству обращений в скорую помощь за день

На Украине установили новый исторический рекорд обращений в службу экстренной медицинской помощи за день. Это произошло 31 марта, сообщил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи департамента медуслуг Минздрава страны Александр Данилюк.

"По состоянию на 31 марта это исторический максимум обращений. Средний показатель составил 35 705 обращений, из которых бригада выехала на 16 823 случая, из которых 5025 пациентов были госпитализированы", — рассказал он в интервью эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиной.

По словам Данилюка, такие колебания связаны по большей части с нагрузкой на систему, которую оказывают пациенты с осложнённым коронавирусом. Он отметил, что обычно в количестве заявок на экстренную помощь не наблюдается таких резких скачков, исключение составляют случаи сильной гололедицы или других погодных условий, которые способствуют травмам.

Ранее Лайф рассказывал, что недавно Украина за сутки побила два рекорда по коронавирусу. С начала пандемии в стране заразилось свыше 1,7 миллиона жителей.

Авторы