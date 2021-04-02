"Это очень страшно!" В Абхазии лавина обрушилась прямо в водопад — видео
К счастью, никто из очевидцев необычного явления не пострадал.
Снежная лавина сошла прямо в водопад в Абхазии. Видео © Соцсети
Снежная лавина обрушилась прямо в Гегский водопад около озера Рица в Абхазии. В социальных сетях появилась запись с места происшествия.
На кадрах видно, как туристы, оказавшиеся рядом с водопадом, убегают от снежных завалов. Некоторые из путешественников сильно испугались и начали кричать. По предварительным данным, в результате инцидента пострадавших нет.
Гегский водопад расположен в северных отрогах Гагрского хребта. Высота водопада составляет около 70 метров. Это место считается одним из самых популярных туристических направлений в Абхазии. Также многие режиссёры использовали этот живописный водопад в съёмках своих фильмов. Например, эту достопримечательность можно увидеть в таких фильмах, как "Спортлото-82", "Рикки-Тикки-Тави" и в советском сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
А ранее экстремалы на Камчатке засняли извержение на Ключевской сопке, находясь непосредственно в эпицентре событий — прямо у жерла вулкана. Там путешественники пожарили себе яичницу и сосиски на уже застывшей, но всё ещё очень и очень горячей лаве.
Лента новостей
"Каждый подвергает себя опасности": Пригожин призвал не ездить в Грузию после инцидента с Познером
сегодня в 12:52
Офисное здание загорелось на Зубовском бульваре в центре Москвы — видео
сегодня в 12:50
Соцзащита позаботится о девочке из Новой Москвы, которую опекунша избивала кочергой за четвёрки
сегодня в 12:46
Выбор редакции
Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии на энергосетях
Снежная лавина заблокировала дорогу в три села в Дагестане
Офисное здание загорелось на Зубовском бульваре в центре Москвы — видео
Переодетая стюардессой жена Байдена разыграла пассажиров президентского самолёта 1 апреля
"Каждый подвергает себя опасности": Пригожин призвал не ездить в Грузию после инцидента с Познером
Комментариев: 0