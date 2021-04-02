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Соцзащита позаботится о девочке из Новой Москвы, которую опекунша избивала кочергой за четвёрки

Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.

2 апреля 2021, 12:46

Фото © LIFE

Сотрудники Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы позаботятся о десятилетней девочке, которая пожаловалась учителям на жестокую опекуншу.

"В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сейчас девочка находится в больнице; жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает", — сообщили Лайфу в пресс-службе департамента.

"Била кочергой за четвёрки": В Новой Москве 10-летняя девочка пожаловалась на жестокую опекуншу

"Била кочергой за четвёрки": В Новой Москве 10-летняя девочка пожаловалась на жестокую опекуншу

Отмечается, что опеку над ребёнком установили в другом государстве (на Украине. — Прим. Лайфа), а при плановых обследованиях в семье девочки фактов неблагополучия ранее не выявлялось.

Решение о дальнейшем жизнеустройстве школьницы примут после выписки её из больницы. При этом сотрудники соцзащиты будут действовать в интересах ребёнка.

Ранее Лайф рассказывал, что на Ставрополье воспитательница детсада избила ребёнка за то, что он не хотел спать в тихий час.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Годуненко Ольга
Годуненко Ольга

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