Соцзащита позаботится о девочке из Новой Москвы, которую опекунша избивала кочергой за четвёрки
Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.
Фото © LIFE
Сотрудники Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы позаботятся о десятилетней девочке, которая пожаловалась учителям на жестокую опекуншу.
"В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Сейчас девочка находится в больнице; жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает", — сообщили Лайфу в пресс-службе департамента.
Отмечается, что опеку над ребёнком установили в другом государстве (на Украине. — Прим. Лайфа), а при плановых обследованиях в семье девочки фактов неблагополучия ранее не выявлялось.
Решение о дальнейшем жизнеустройстве школьницы примут после выписки её из больницы. При этом сотрудники соцзащиты будут действовать в интересах ребёнка.
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Ранее Лайф рассказывал, что на Ставрополье воспитательница детсада избила ребёнка за то, что он не хотел спать в тихий час.
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