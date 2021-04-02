"Мне не спится": Тиктокер Даня Милохин показал видео, как ездит на "майбахе" за 11 миллионов без прав

Блогер Даня Милохин проехался за рулём "майбаха" без прав. Видео © Instagram / danya_milokhin

Блогер Даня Милохин показал, как управляет автомобилем, не имея при этом водительских прав. Видео он опубликовал в сториз "Инстаграма".

На одной из фотографий парень написал: "Мне опять не спится", затем показал, как бесцельно ходит по тикток-хаусу, а уже на следующем видео взял ключи от автомобиля — его Mercedes-Maybach S-класса за 11 миллионов рублей.

После этого Милохин проехался по посёлку, где расположен его дом, и записал несколько кадров за рулём автомобиля. При этом водительских прав у блогера до сих пор нет. В ответ на это продюсер проекта Ярослав Андреев заявил, что заберёт у тиктокера ключи от авто.

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