"Мне не спится": Тиктокер Даня Милохин показал видео, как ездит на "майбахе" за 11 миллионов без прав
Это произошло сразу после аварии, в которую угодил его коллега Эдвард Бил.
Блогер Даня Милохин проехался за рулём "майбаха" без прав. Видео © Instagram / danya_milokhin
Блогер Даня Милохин показал, как управляет автомобилем, не имея при этом водительских прав. Видео он опубликовал в сториз "Инстаграма".
На одной из фотографий парень написал: "Мне опять не спится", затем показал, как бесцельно ходит по тикток-хаусу, а уже на следующем видео взял ключи от автомобиля — его Mercedes-Maybach S-класса за 11 миллионов рублей.
После этого Милохин проехался по посёлку, где расположен его дом, и записал несколько кадров за рулём автомобиля. При этом водительских прав у блогера до сих пор нет. В ответ на это продюсер проекта Ярослав Андреев заявил, что заберёт у тиктокера ключи от авто.
Это событие произошло на фоне расследования резонансного ДТП, в которое 1 апреля попал блогер Эдвард Бил. Его синий Audi вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. В результате пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Эдвард дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.
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