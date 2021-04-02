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"Мне не спится": Тиктокер Даня Милохин показал видео, как ездит на "майбахе" за 11 миллионов без прав

Это произошло сразу после аварии, в которую угодил его коллега Эдвард Бил.

2 апреля 2021, 12:33

Блогер Даня Милохин проехался за рулём "майбаха" без прав. Видео © Instagram / danya_milokhin

Блогер Даня Милохин показал, как управляет автомобилем, не имея при этом водительских прав. Видео он опубликовал в сториз "Инстаграма".

На одной из фотографий парень написал: "Мне опять не спится", затем показал, как бесцельно ходит по тикток-хаусу, а уже на следующем видео взял ключи от автомобиля — его Mercedes-Maybach S-класса за 11 миллионов рублей.

После этого Милохин проехался по посёлку, где расположен его дом, и записал несколько кадров за рулём автомобиля. При этом водительских прав у блогера до сих пор нет. В ответ на это продюсер проекта Ярослав Андреев заявил, что заберёт у тиктокера ключи от авто.

Тиктокер Даня Милохин похвастался новым "майбахом" за 11 миллионов рублей

Тиктокер Даня Милохин похвастался новым "майбахом" за 11 миллионов рублей

Это событие произошло на фоне расследования резонансного ДТП, в которое 1 апреля попал блогер Эдвард Бил. Его синий Audi вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. В результате пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. Эдвард дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения — и он автоматически дёрнул руль.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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