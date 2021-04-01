В отношении блогера Эдварда Била возбуждено уголовное дело после ДТП в центре Москвы
Ему грозит до двух лет.
Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb
В отношении блогера Эдварда Била, устроившего массовое ДТП в центре Москвы, возбуждено уголовное дело по статье часть 1 статьи 264 УК РФ. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
"По предварительным данным, водитель одного из автомобилей произвёл выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с четырьмя автомашинами", — говорится в сообщении МВД.
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Отмечается, что серьёзно пострадала одна женщина-водитель, она госпитализирована. Решается вопрос об избрании Билу меры пресечения. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.
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