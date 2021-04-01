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Отрубленные руки и жвачки с током: названы популярные у россиян товары для розыгрышей на 1 апреля

Их средняя стоимость составила 1450 рублей.

1 апреля 2021, 16:23
<p>Фото © <a href="https://telegra.ph/Kak-otkryt-magazin-prikolov-s-nulya-12-01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegra.ph</a></p>

Фото © Telegra.ph

С приближением Дня смеха в России заметно вырос спрос на товары для розыгрышей. Как сообщают аналитики сайта объявлений "Авито", интерес к товарам для первоапрельских шуток в последние две недели увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование есть в распоряжении Лайфа.

Продавать такие вещи стали на 42% чаще, а средняя цена составила 1450 рублей. Из наиболее интересных предложений в компании отметили радиоуправляемую голову крокодила, которую можно запустить в луже, паука на радиоуправлении, зажигалку-айфон и даже положительные тесты на беременность.

В США пранкера застрелили во время неудачного розыгрыша с "ограблением"

В США пранкера застрелили во время неудачного розыгрыша с "ограблением"

Из более изощрённых товаров аналитики выделили муляж отрубленных конечностей, которыми можно жестоко разыграть близких. Есть и жевательные резинки, при прикосновении бьющие током.

Ранее Лайф рассказывал, как с художником расплатились за картину тонной мандаринов. А потом оказалось, что это розыгрыш.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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