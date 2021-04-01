Отрубленные руки и жвачки с током: названы популярные у россиян товары для розыгрышей на 1 апреля
Их средняя стоимость составила 1450 рублей.
Фото © Telegra.ph
С приближением Дня смеха в России заметно вырос спрос на товары для розыгрышей. Как сообщают аналитики сайта объявлений "Авито", интерес к товарам для первоапрельских шуток в последние две недели увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование есть в распоряжении Лайфа.
Продавать такие вещи стали на 42% чаще, а средняя цена составила 1450 рублей. Из наиболее интересных предложений в компании отметили радиоуправляемую голову крокодила, которую можно запустить в луже, паука на радиоуправлении, зажигалку-айфон и даже положительные тесты на беременность.
Из более изощрённых товаров аналитики выделили муляж отрубленных конечностей, которыми можно жестоко разыграть близких. Есть и жевательные резинки, при прикосновении бьющие током.
Ранее Лайф рассказывал, как с художником расплатились за картину тонной мандаринов. А потом оказалось, что это розыгрыш.
Лента новостей
Выбор редакции
"Ревёт уже вторые сутки": Пермяк, прокативший пьяную подругу в багажнике, назвал "похищение" пранком — видео
Песков рассказал Лайфу о розыгрышах Путина на 1 апреля — видео
"Главное — не заступать за черту": Глава Подмосковья Воробьёв поддержал учителей-тиктокеров
"Никто не был готов к такой агрессии": Дробыш назвал чисто политической историей митинг против Познера в Грузии
Изуродованная экс-жена Аршавина вышла на связь с поклонниками и рассказала о самочувствии
Комментариев: 0