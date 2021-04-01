Отрубленные руки и жвачки с током: названы популярные у россиян товары для розыгрышей на 1 апреля

С приближением Дня смеха в России заметно вырос спрос на товары для розыгрышей. Как сообщают аналитики сайта объявлений "Авито", интерес к товарам для первоапрельских шуток в последние две недели увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование есть в распоряжении Лайфа.

Продавать такие вещи стали на 42% чаще, а средняя цена составила 1450 рублей. Из наиболее интересных предложений в компании отметили радиоуправляемую голову крокодила, которую можно запустить в луже, паука на радиоуправлении, зажигалку-айфон и даже положительные тесты на беременность.

Из более изощрённых товаров аналитики выделили муляж отрубленных конечностей, которыми можно жестоко разыграть близких. Есть и жевательные резинки, при прикосновении бьющие током.

Ранее Лайф рассказывал, как с художником расплатились за картину тонной мандаринов. А потом оказалось, что это розыгрыш.

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