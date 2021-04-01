"Главное — не заступать за черту": Глава Подмосковья Воробьёв поддержал учителей-тиктокеров

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с петербургской учительницей Дариной Счастной, которая лишилась работы из-за того, что записывала ролики в TikTok. По словам главы Подмосковья, родители часто негативно относятся к соцсетям, но они стали неотъемлемой частью жизни и важно быть на "одной волне" с детьми.

"Есть такое важное понятие — этика. И если ты соблюдаешь этические нормы, будучи врачом, учителем или токарем, то почему нет? Почему бы тебе не сниматься в Instagram и TikTok? Но всему есть своё место и время", — сказал Воробьёв в интервью телеканалу "360".

По словам главы региона, в Московской области уже многие учителя зарегистрировались в TikTok. На этой площадке они ближе общаются со своими учениками. Однако, добавил губернатор, важно понимать, на каком языке разговаривает молодёжь.

"Главное — не заступать за черту. Это всегда очень чувствительно," — заключил Воробьёв.

Напомним, в середине марта учительница из Санкт-Петербурга в слезах рассказала о своём увольнении из-за смешных роликов в TikTok. До этого ученики и пользователи соцсети были в восторге: за пару месяцев блог собрал 15 тысяч подписчиков. Однако администрация школы и родители такие шутки не поняли.

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