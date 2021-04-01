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Категорий: 18

Шмидт из "Бригады", осуждённый за хранение 280 килограммов спайса, вышел по УДО

Дмитрий Гуменецкий освободился на два года раньше из-за серьёзной болезни. Последние несколько месяцев он провёл в рязанской тюремной больнице.

1 апреля 2021, 15:31
<p>Кадр из сериала "Бригада" (2002) © "Аватар фильм"</p>

Кадр из сериала "Бригада" (2002) © "Аватар фильм"

Актёр Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта в бандитской саге "Бригада", вышел из рязанской колонии по УДО. Об этом сообщает "МК в Рязани". В сентябре 2015 года его осудили на восемь лет лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию строгого режима. Гуменецкий должен был выйти на свободу в 2023 году, но в феврале текущего года подал ходатайство об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. О диагнозе не сообщается, однако последние месяцы он почти постоянно находился во фсиновской больнице для осуждённых, расположенной в Рязанской области.

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Напомним, Гуменецкий не только актёр, но и бывший майор спецназа внутренних войск МВД РФ, профессиональный военный с опытом боевых действий. Он был задержан за хранение 280 килограммов синтетических наркотиков (спайса) в собственном гараже. Зелье было расфасовано в пакеты по одному килограмму каждый и, по подсчётам экспертов, могло послужить сырьём для изготовления приблизительно семи тонн наркотиков. СМИ писали, что прибыль от розничной продажи такой партии на чёрном рынке могла составить до 16 миллиардов рублей.

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В ходе следствия было доказано, что Гуменецкий не "спайсовый барон", как могло показаться на первый взгляд, а человек скромного достатка, который согласился превратить свой гараж в наркосклад из-за тяжёлого материального положения. Вину на суде он признал и раскаялся в содеянном.

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Ранее Лайф рассказывал, что рэпер Павел Ивлев, известный как Паша Техник, во второй раз угодил за решётку. В 2009 году он был приговорён к пяти годам колонии строгого режима за хранение и распространение наркотиков.

Тем временем на рэпера Моргенштерна тоже пожаловались в Генпрокуратуру из-за возможной пропаганды наркотиков. В Лиге безопасного Интернета считают, что публичные люди должны нести ответственность перед аудиторией, большая часть в которой — дети.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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