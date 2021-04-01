Мнение: "Нормандская тройка" остановила Украину в шаге от нападения на Донбасс

Переговоры "нормандской тройки" остановили Украину в шаге от эскалации нового витка конфликта в Донбассе, пишет РИА ФАН. По мнению колумниста издания Александра Маслова, события 20 марта, когда националисты закидали петардами офис президента Владимира Зеленского в Киеве, имели своей целью "простимулировать" власти Киева к началу боевых действий на линии разграничения, однако действующий украинский лидер испугался, что тем самым отдаст приказ о досрочном прекращении своих президентских полномочий.

По мнению Маслова, момент политической смерти для "пана Зе" неизбежен, но он стремится оттянуть его на возможно более поздний срок. И в этом плане переговоры "нормандской тройки" являются для него спасительным кругом, причём брошенным, как отмечает колумнист, из Москвы.

"Потому что для России сейчас большая война в Донбассе или даже имитация такой большой войны ничуть не улыбается... Вот Путин и "тормознул" Зеленского с помощью Меркель и Макрона", — считает автор издания.

Напомним, накануне Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, в том числе Донбасс. Итоги беседы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лидеры согласны с необходимостью проведения "нормандского саммита", но после активизации работы политических советников.

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