Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мнение: "Нормандская тройка" остановила Украину в шаге от нападения на Донбасс

По одной из версий, приказ о начале полномасштабных военных действий означал бы для Зеленского одновременное прекращение полномочий.

1 апреля 2021, 15:00
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-do-doneckoyi-oblasti-3837" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Переговоры "нормандской тройки" остановили Украину в шаге от эскалации нового витка конфликта в Донбассе, пишет РИА ФАН. По мнению колумниста издания Александра Маслова, события 20 марта, когда националисты закидали петардами офис президента Владимира Зеленского в Киеве, имели своей целью "простимулировать" власти Киева к началу боевых действий на линии разграничения, однако действующий украинский лидер испугался, что тем самым отдаст приказ о досрочном прекращении своих президентских полномочий.

Песков объяснил, почему на видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона не позвали Зеленского

Песков объяснил, почему на видеоконференцию Путина, Меркель и Макрона не позвали Зеленского

По мнению Маслова, момент политической смерти для "пана Зе" неизбежен, но он стремится оттянуть его на возможно более поздний срок. И в этом плане переговоры "нормандской тройки" являются для него спасительным кругом, причём брошенным, как отмечает колумнист, из Москвы.

"Потому что для России сейчас большая война в Донбассе или даже имитация такой большой войны ничуть не улыбается... Вот Путин и "тормознул" Зеленского с помощью Меркель и Макрона", — считает автор издания.

В Кремле считают, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне

В Кремле считают, что действия Киева в Донбассе могут привести к гражданской войне

Напомним, накануне Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, в том числе Донбасс. Итоги беседы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лидеры согласны с необходимостью проведения "нормандского саммита", но после активизации работы политических советников.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Life

Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на границе

сегодня в 15:47

Раскрыт официальный доход Зеленского за 2020 год: жена заработала в три раза больше

вчера в 17:39

Песков: Перемещение российских войск по территории нашей страны не должно беспокоить другие государства

сегодня в 09:58

"Главное — не заступать за черту": Глава Подмосковья Воробьёв поддержал учителей-тиктокеров

сегодня в 15:48

Пашаев — о местах аварий Эдварда Била и Михаила Ефремова: "Проклятый участок"

сегодня в 15:38

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1