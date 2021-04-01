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Один человек погиб при обрушении на военном складе в Ахтубинске

Двое пострадали и ещё один может находиться под завалами.

1 апреля 2021, 14:35
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Один человек погиб и ещё двое пострадали при обрушении кровли военного склада в Ахтубинске Астраханской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

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Кроме того, ещё один человек может находиться под завалами. ЧП произошло во время демонтажа здания. По предварительным данным, пострадавшие рабочие — гражданские.

Список пострадавших:

  • Чирков Н. (погиб)
  • Шестаков В.
  • Хропарь В.
Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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