Один человек погиб при обрушении на военном складе в Ахтубинске
Двое пострадали и ещё один может находиться под завалами.
Фото © LIFE
Один человек погиб и ещё двое пострадали при обрушении кровли военного склада в Ахтубинске Астраханской области. Об этом Лайфу сообщил источник.
Кроме того, ещё один человек может находиться под завалами. ЧП произошло во время демонтажа здания. По предварительным данным, пострадавшие рабочие — гражданские.
Список пострадавших:
- Чирков Н. (погиб)
- Шестаков В.
- Хропарь В.
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