Один человек погиб при обрушении на военном складе в Ахтубинске

Один человек погиб и ещё двое пострадали при обрушении кровли военного склада в Ахтубинске Астраханской области. Об этом Лайфу сообщил источник.

Кроме того, ещё один человек может находиться под завалами. ЧП произошло во время демонтажа здания. По предварительным данным, пострадавшие рабочие — гражданские.