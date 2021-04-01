Автоэксперт предложил сдавать экзамен на права по навигатору

Автоэксперт Дмитрий Попопов выступил за сдачу экзамена на водительские права с помощью навигатора, чтобы максимально приблизить условия к тем, с которыми автолюбитель столкнётся после выдачи удостоверения.

По новым правилам понятие "учебный экзаменационный маршрут" отменяется, вместо него вводят "зону для приёма экзаменов". Теперь инспектор будет показывать ученику, куда ехать, однако привязка к эстакаде немного ограничивает такую зону.

"Я в последнее время выступаю за то, чтобы экзамен в городе сдавался по навигатору. Инспектор только набирает адрес, куда ехать. Максимально приближенные [условия] к тому, что будет на следующий день после получения водительского удостоверения", — сказал эксперт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Напомним, в России с 1 апреля вступил в силу новый регламент проведения экзамена на получение водительских прав. Из главных нововведений — отмена площадки, возможность присутствовать на экзамене наблюдателям, запись аудио и видео с четырёх видеокамер во время процесса.

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