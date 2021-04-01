Сторонников Навального заподозрили в накрутке пользователей сайта в его поддержку

Команду блогера Алексея Навального заподозрили в накрутке пользователей их сайта, который считает количество потенциальных участников акций протеста. Автор одного из телеграм-каналов написал несложный код, с помощью которого отслеживает динамику регистраций на портале, сообщает RT.

Программа каждые пять минут собирает данные и отображает динамику в простых графиках. По словам программиста, в первые три дня исследования ничего необычного замечено не было, однако потом начались странные вещи.

"Сначала почти мгновенно было зафиксировано 110 новых зарегистрированных пользователей. Затем за пять минут счётчик подпрыгнул вверх на 1000 пунктов. В следующую пятиминутку — ещё 900 регистраций", — рассказал программист.

Фото © RT

Он добавил, что график "скакал" несколько часов, пока не вернулся в привычный вид. За это время на сайте зарегистрировалось почти 15 тысяч новых пользователей. Эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович назвал это попыткой создать видимость динамики прироста, когда самого прироста нет. Такого же мнения придерживается директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Однако он не исключил, что администраторы сайта могут быть непричастными к накрутке.

"Это могла быть как внутренняя накрутка с сайта, так и внешняя, при помощи ботов. При этом накруткой могли заниматься не только администраторы сайта, но и сторонние поклонники Навального", — отметил Зыков.

А ранее пользователи Интернета обратили внимание на то, что на сайте в поддержку Навального отметились 243 жителя деревни Конец Ленинградской области, хотя, по данным "Википедии", в ней проживает всего один человек.

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