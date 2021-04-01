Лавров: Попытки развязать войну в Донбассе могут разрушить Украину

Попытки развязать войну в Донбассе могут плачевно сказаться на самой Украине. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал не так давно, но это высказывание актуально и сегодня, что те, кто будет пытаться развязать новую войну в Донбассе, разрушат Украину", — сказал он в эфире программы "Большая игра".

По мнению Лаврова, большинство военных понимают, к каким последствиям приведут их действия, однако приказы им отдают высокопоставленные политики, а те в свою очередь действуют на поводу у Запада во главе с США.

"Я очень надеюсь, что их не будут "подзуживать" политики, которым в свою очередь будет "подзуживать" Запад во главе с США", — сказал глава МИД.

Как сообщал Лайф, ранее главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Киев собирается усилить военное присутствие в Донбассе и на Крымском направлении. По его словам, это ответные меры на действия России, которая якобы увеличивает количество военных у границы с Украиной. В Кремле ответили, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства.

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