Появилось видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока — 2"
Также в зоне строительства видели неопознанную подлодку и польский самолёт.
Фото © Nord Stream 2 AG
Иностранные военные корабли и польский самолёт кружат возле "Северного потока — 2". Видео © Nord Stream 2 AG
Оператор "Северного потока — 2" показал видео с иностранными военными кораблями в зоне строительства газопровода, пишет РИА "Новости".
Также отмечается, что 28 марта в охранной зоне судна-трубоукладчика "Фортуна" появилась неопознанная подлодка.
"С учётом того, что якорные линии "Фортуны" располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода", — сообщает оператор.
Напомним, ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о повышенной активности иностранных военных кораблей и гражданских судов в зоне строительства газопровода "Северный поток — 2". Кроме того, вблизи от судна-трубоукладчика постоянно совершает полёты польский противолодочный самолёт PZL-Mielec М-28В1 Rbi.
Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
Ранее сообщалось, что судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки "Северного потока — 2".
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