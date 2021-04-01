В зоне строительства "Северного потока – 2" активизировались иностранные военные корабли
Их действия могут повредить газопровод.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
В зоне строительства газопровода "Северный поток – 2" зафиксирована повышенная активность иностранных военных кораблей и гражданских судов. Об этом сообщил журналистам директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.
"После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток – 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", — сказал Минин.
Он отметил, что при реализации подобных проектов устанавливается полуторамильная зона безопасности, куда не должны заходить посторонние суда, однако эти правила нарушаются. Эти действия носят провокационный характер и могут повредить газопровод. Кроме того, вблизи от судна-трубоукладчика постоянно — польский противолодочный самолёт PZL-Mielec М-28В1 Rbi.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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