В зоне строительства "Северного потока – 2" активизировались иностранные военные корабли

В зоне строительства газопровода "Северный поток – 2" зафиксирована повышенная активность иностранных военных кораблей и гражданских судов. Об этом сообщил журналистам директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

"После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток – 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", — сказал Минин.

Он отметил, что при реализации подобных проектов устанавливается полуторамильная зона безопасности, куда не должны заходить посторонние суда, однако эти правила нарушаются. Эти действия носят провокационный характер и могут повредить газопровод. Кроме того, вблизи от судна-трубоукладчика постоянно — польский противолодочный самолёт PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

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