Путин внёс кандидатуру Москальковой для переизбрания омбудсменом
Ранее она отчиталась перед главой государства о своей работе.
Скриншот из видео © LIFE
Президент России Владимир Путин предложил переназначить действующего уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову на новый срок в той же должности. Соответствующее предложение он внёс в Госдуму по итогам доклада о результатах работы омбудсмена за последние пять лет.
"Владимир Путин... внёс в Государственную думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", — говорится на сайте Кремля.
Напомним, во время своего доклада Москалькова доложила Путину, что за пять лет было зафиксировано 205 тысяч обращений, а помощь в общей сложности получили полтора миллиона граждан.
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