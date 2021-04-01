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Регион
Опубликовано 1 апреля 2021, 14:18

Путин внёс кандидатуру Москальковой для переизбрания омбудсменом

Скриншот из видео © LIFE

Скриншот из видео © LIFE

Ранее она отчиталась перед главой государства о своей работе.

Президент России Владимир Путин предложил переназначить действующего уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову на новый срок в той же должности. Соответствующее предложение он внёс в Госдуму по итогам доклада о результатах работы омбудсмена за последние пять лет.

"Владимир Путин... внёс в Государственную думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", — говорится на сайте Кремля.

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Напомним, во время своего доклада Москалькова доложила Путину, что за пять лет было зафиксировано 205 тысяч обращений, а помощь в общей сложности получили полтора миллиона граждан.

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Роман Имполитов
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