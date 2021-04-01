Путин внёс кандидатуру Москальковой для переизбрания омбудсменом

Президент России Владимир Путин предложил переназначить действующего уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову на новый срок в той же должности. Соответствующее предложение он внёс в Госдуму по итогам доклада о результатах работы омбудсмена за последние пять лет.

"Владимир Путин... внёс в Государственную думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", — говорится на сайте Кремля.

Напомним, во время своего доклада Москалькова доложила Путину, что за пять лет было зафиксировано 205 тысяч обращений, а помощь в общей сложности получили полтора миллиона граждан.

Авторы