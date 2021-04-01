Служебная машина Пескова попала в ДТП

Служебная машина Genesis, закреплённая за пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, попала в ДТП, сообщает РБК. Инцидент произошёл 31 марта в районе Волгоградского проспекта.

Авто, зарегистрированное на ФГБУ "Транспортный комбинат "Россия", столкнулось с такси, но сам представитель Кремля не пострадал, а вот у машины повреждены ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь.

"Машина попала в аварию, все целы, меня в ней не было", — рассказал Песков.



А днём 1 апреля в центре Москвы произошло резонансное массовое ДТП: синяя "ауди" вылетела на встречку на Новинском бульваре и врезалась в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины, одна из них в реанимации.

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