205 тысяч обращений и поддержка 1,5 млн человек: Москалькова отчиталась перед Путиным за пять лет своей работы

Восстановленные в правах россияне в общей сложности получили 1,3 миллиарда рублей.

Москалькова отчиталась перед Путиным за пять лет своей работы. Видео © LIFE

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отчиталась перед президентом России Владимиром Путиным о своей работе за последние пять лет.

"За пять лет поступило более 205 тысяч обращений. И, конечно, не все мы могли их принять — так закон определяет. Но из того количества, что было принято, удалось помочь очень многим гражданам", — рассказала Москалькова на встрече с главой государства.