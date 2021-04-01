205 тысяч обращений и поддержка 1,5 млн человек: Москалькова отчиталась перед Путиным за пять лет своей работы

Москалькова отчиталась перед Путиным за пять лет своей работы. Видео © LIFE

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отчиталась перед президентом России Владимиром Путиным о своей работе за последние пять лет.

"За пять лет поступило более 205 тысяч обращений. И, конечно, не все мы могли их принять — так закон определяет. Но из того количества, что было принято, удалось помочь очень многим гражданам", — рассказала Москалькова на встрече с главой государства.

По её словам, за эти годы более полутора миллионов человек получили помощь и были восстановлены в своих правах благодаря изменённым или отменённым решениям органов власти. Главные темы их обращений — невыплаты заработной платы, применение насилия в исправительных колониях, жилищно-коммунальные услуги, социальное жильё, а также недопуски адвокатов к задержанным. Москалькова добавила, что восстановленным в правах работникам было выплачено в общей сложности 1,3 миллиарда рублей.

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