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Названо число выявленных в России заражений "британской" и "южноафриканской" мутациями ковида

Первые случаи были зафиксированы в РФ в январе.

1 апреля 2021, 10:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России на сегодняшний день выявлено 78 случаев заражения "британской" мутацией коронавируса. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин. Он добавил, что "южноафриканским" штаммом вируса заболело пять человек.

Российские учёные обнаружили изменившийся южноафриканский штамм коронавируса

Российские учёные обнаружили изменившийся южноафриканский штамм коронавируса

"Число "британских" штаммов... на территории Российской Федерации — 78, "южноафриканских" — пять, и 23 пациента относятся к тем штаммам, мутациям, которые не относятся сегодня к ранее описанным, поэтому требуют дальнейшего изучения и анализа ситуации", — сказал Акимкин в ходе выступления на III Национальном конгрессе, посвящённом коронавирусу.

Как сообщал Лайф ранее, на 22 марта "британских" мутаций в России было выявлено чуть больше 50, а самый первый случай зафиксировали в начале года. Напомним, штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного, однако подтверждений тому, что он является более опасным, нет.

В Роспотребнадзоре рассказали, как "британский" коронавирус-мутант попал в Россию

В Роспотребнадзоре рассказали, как "британский" коронавирус-мутант попал в Россию

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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