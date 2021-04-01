Шурыгина под лекарствами записала откровенные видео, испугав своей неадекватностью даже в рехабе

21-летняя Диана Шурыгина угодила в реабилитационный центр, откуда напугала подписчиков роликами в неадекватном состоянии. Девушка заявила, что ей было очень плохо, но причину помещения в клинику не назвала.

Видео © Instagram / shurygina_vlog

Однако всё это не помешало ей делать контент и делиться им в инстаграм-сториз. Так, блогерша решила устроить переодевание прямо на камеру и станцевала топлес на радость фанатам. При этом она отметила, что проходит лечение и находится под таблетками.

Видео © Instagram / shurygina_vlog

Также Диана рассказала, что, оказывается, пребывает в депрессии. И, судя по сториз, её эмоциональное состояние всё ещё нестабильное. "Такое состояние снова было — злость, паника, непонимание вообще всего. Попросила таблетки, закинулась. Хочется просто укрыться одеялом, обнять Дениса и ни о чём не думать", — заявила позже Диана, сдерживая слёзы.

Фото © Telegram / Diana Shurygina

Говоря про Дениса, девушка имела в виду своего бойфренда — миллионера Дениса Реброва, к которому ушла, бросив мужа — оператора Андрея Шлягина. Возлюбленный девушки пока тоже хранит молчание насчет её недуга.

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