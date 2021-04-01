Видео Дептранса опровергло версию, что Эдварда Била подрезали перед массовым ДТП
В результате аварии погибла одна женщина.
В телеграм-канале "Дептранс. Оперативно" появилось несколько видео с камер, доказывающих, что блогера Эдварда Била, наиболее вероятно, никто не подрезал перед массовым ДТП на Новинском бульваре в центре Москвы. Ранее стало известно, что именно он находился за рулём автомобиля "Ауди", который вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки.
Маршрут "ауди" перед массовым ДТП в центре Москвы.
Видео © "Дептранс. Оперативно"
Ранее в соцсетях появилась альтернативная версия событий — мол, иномарку блогера перед этим подрезал неизвестный водитель на чёрном автомобиле Mitsubishi, который якобы скрылся с места происшествия.
"Многие каналы сейчас пишут, что автомобиль, который выехал впоследствии на встречную полосу, подрезали. На видео не видно, чтобы его кто-то подрезал", — отмечает Дептранс.
Момент аварии на Новинском бульваре.
Видео © "Дептранс. Оперативно"
Настоящее имя предполагаемого виновника аварии — Эдуард Биль. 24-летний уроженец Молдавии известен на YouTube своими пранками, а недавно начал покорять и TikTok. Зачастую в своих роликах он нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт, а ещё периодически выпускает гивы, где раздаёт подписчикам и незнакомцам деньги или подарки.
Ранее Лайф публиковал видео с последствиями массового ДТП на Новинском бульваре. Напомним, что в результате аварии погибла одна женщина.
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