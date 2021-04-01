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В Москве задержан глава департамента Минпромторга Серватинский

В министерстве оказывают содействие правоохранительным органам.

1 апреля 2021, 10:32
<p>Павел Серватинский. Фото © ТАСС / Виталий Невар</p>

Павел Серватинский. Фото © ТАСС / Виталий Невар

В Москве задержан директор Департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павел Серватинский. Он проходит по делу о превышении должностных полномочий, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"После проведения ряда следственных действий следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает источник.

В Минпромторге подтвердили информацию о следственных мероприятиях и отметили, что ведомство оказывает содействие правоохранительным органам.

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Напомним, в конце марта были арестованы два других чиновника Минпромторга. Их подозревают в получении крупной взятки.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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