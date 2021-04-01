Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, экономические связи и транспортные коммуникации на Южном Кавказе, а также другие темы, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается. Рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении. В этом контексте дана положительная оценка деятельности рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран", — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что также был затронут вопрос сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Путин и Алиев подтвердили настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства, продвижение взаимовыгодных проектов.

Напомним, что 11 и 12 марта президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Тогда обсуждались, в частности, практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях.

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