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После ДТП с участием блогера Эдварда Била один из водителей находится в реанимации

Женщина была за рулём Volkswagen, который в результате столкновения почти полностью уничтожен.

1 апреля 2021, 10:44

Искорёженный Volkswagen на месте ДТП на Новинском бульваре. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Женщина, которая пострадала в результате массового ДТП на Садовом кольце, находится в реанимации. Об этом сообщает столичный Дептранс. Она была за рулём Volkswagen. На кадрах с места аварии видно, что её авто полностью уничтожено.

Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце

Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце

Напомним, днём 1 апреля синяя "ауди" вылетела на встречку на Новинском бульваре в центре Москвы и врезалась в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником массового ДТП мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди".

Настоящее имя видеоблогера — Эдуард Биль. 24-летний уроженец Молдавии известен на YouTube своими пранками, а недавно начал покорять и TikTok. Зачастую в своих роликах он нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт, а ещё периодически выпускает гивы, где раздаёт подписчикам и незнакомцам деньги или подарки.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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