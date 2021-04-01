После ДТП с участием блогера Эдварда Била один из водителей находится в реанимации
Женщина была за рулём Volkswagen, который в результате столкновения почти полностью уничтожен.
Женщина, которая пострадала в результате массового ДТП на Садовом кольце, находится в реанимации. Об этом сообщает столичный Дептранс. Она была за рулём Volkswagen. На кадрах с места аварии видно, что её авто полностью уничтожено.
Напомним, днём 1 апреля синяя "ауди" вылетела на встречку на Новинском бульваре в центре Москвы и врезалась в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником массового ДТП мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди".
Настоящее имя видеоблогера — Эдуард Биль. 24-летний уроженец Молдавии известен на YouTube своими пранками, а недавно начал покорять и TikTok. Зачастую в своих роликах он нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт, а ещё периодически выпускает гивы, где раздаёт подписчикам и незнакомцам деньги или подарки.
Выбор редакции
Видео Дептранса опровергло версию, что Эдварда Била подрезали перед массовым ДТП
Предполагаемым виновником массового ДТП в центре Москвы оказался блогер Эдвард Бил
В Москве задержан глава департамента Минпромторга Серватинский
Служебная машина Пескова попала в ДТП
205 тысяч обращений и поддержка 1,5 млн человек: Москалькова отчиталась перед Путиным за пять лет своей работы
Комментариев: 0