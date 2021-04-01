После ДТП с участием блогера Эдварда Била один из водителей находится в реанимации

Искорёженный Volkswagen на месте ДТП на Новинском бульваре. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

Женщина, которая пострадала в результате массового ДТП на Садовом кольце, находится в реанимации. Об этом сообщает столичный Дептранс. Она была за рулём Volkswagen. На кадрах с места аварии видно, что её авто полностью уничтожено.

Настоящее имя видеоблогера — Эдуард Биль. 24-летний уроженец Молдавии известен на YouTube своими пранками, а недавно начал покорять и TikTok. Зачастую в своих роликах он нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт, а ещё периодически выпускает гивы, где раздаёт подписчикам и незнакомцам деньги или подарки.