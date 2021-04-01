В "Роскосмосе" заявили о многомиллиардных убытках от пандемии

За прошедший год финансовые потери "Роскосмоса" составили 6–6,5 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы оцениваем за 2020 год порядка 6–6,5 млрд рублей негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли", — отметил Овчинников.

Причина этого заключается в оплате нерабочих дней и проведении профилактических мер, связанных с коронавирусной инфекцией. Чистая прибыль "Роскосмоса" составила порядка 12 млрд рублей. В 2019 году она равнялась 12,5 млрд рублей.

Ранее в "Роскосмосе" назвали выдумками и слухами информацию о скорой смене главы госкорпорации.

Авторы