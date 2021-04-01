"Идём дорогой трудной": В МИД РФ прокомментировали протесты в Грузии из-за Познера словами из детской песни

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала протесты, которые прошли в Тбилиси из-за визита в грузинскую столицу российского телеведущего Владимира Познера. Дипломат разместила видео с места, где проходили митинги, и отметила, что развитие демократии в некоторых государствах идёт нецивилизованным путём.

Напомним, Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители грузинской оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В итоге Познер сегодня покинул Тбилиси.