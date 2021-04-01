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"Гениальный врач": В Мариинской больнице рассказали о нефрологе, обвинённом в убийстве жены

Задержанный Александр Земченков — специалист с 35-летним стажем, врач высшей категории и кандидат медицинских наук. Но звания и регалии не помешали ему расчленить и выбросить в мусорку свою супругу, как считает следствие.

1 апреля 2021, 11:22
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В Мариинской больнице, где возглавлял отделение обвинённый в убийстве собственной жены врач-нефролог Александр Земченков, отзываются о нём положительно. Об этом пишет в четверг газета "Петербургский дневник". В конфликтах с коллегами он замечен не был и вообще характеризуется как выдающийся врач. Пока не известно, кто его будет заменять, но, возможно, это будет Ирина Конакова, заместитель главного врача по амбулаторно-консультативной работе и терапии.

Расчленил и выбросил в мусорку: главного нефролога Санкт-Петербурга обвинили в убийстве жены в 2010 году

Расчленил и выбросил в мусорку: главного нефролога Санкт-Петербурга обвинили в убийстве жены в 2010 году

"Он гениальный врач. Так считают и его коллеги, и пациенты", — сообщили в Мариинской больнице.

Как ранее сообщал Лайф, 30 марта врача высшей категории, кандидата медицинских наук задержали. Мужчина был допрошен с помощью полиграфа. По версии следствия, 23 февраля 2010 года врач в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она пропала без вести.

Опубликована запись звонка в 112 ревнивца, зарезавшего подругу с любовником

Опубликована запись звонка в 112 ревнивца, зарезавшего подругу с любовником

Напомним, что на днях сибиряк зарезал жену после того, как его отпустили из отдела полиции. Там с ним провели профилактическую беседу о семейных ценностях, но это, судя по всему, не помогло.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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