"Гениальный врач": В Мариинской больнице рассказали о нефрологе, обвинённом в убийстве жены

В Мариинской больнице, где возглавлял отделение обвинённый в убийстве собственной жены врач-нефролог Александр Земченков, отзываются о нём положительно. Об этом пишет в четверг газета "Петербургский дневник". В конфликтах с коллегами он замечен не был и вообще характеризуется как выдающийся врач. Пока не известно, кто его будет заменять, но, возможно, это будет Ирина Конакова, заместитель главного врача по амбулаторно-консультативной работе и терапии.

"Он гениальный врач. Так считают и его коллеги, и пациенты", — сообщили в Мариинской больнице.

Как ранее сообщал Лайф, 30 марта врача высшей категории, кандидата медицинских наук задержали. Мужчина был допрошен с помощью полиграфа. По версии следствия, 23 февраля 2010 года врач в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она пропала без вести.

Напомним, что на днях сибиряк зарезал жену после того, как его отпустили из отдела полиции. Там с ним провели профилактическую беседу о семейных ценностях, но это, судя по всему, не помогло.

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