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Участница ДТП на Садовом видела, как блогер Эдвард Бил после столкновения пересел с водительского сиденья

Женщина рассказала полиции, что именно синий автомобиль Audi спровоцировал аварию.

1 апреля 2021, 11:34
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<p>Кадр видео © LIFE</p>

Кадр видео © LIFE

Водитель синего "ауди", который врезался в четыре легковушки на Новинском бульваре в Москве, сразу после ДТП пересел с водительского сиденья на заднее, пассажирское. Как рассказал Лайфу источник, об этом полицейским рассказала одна из участниц аварии, которая наблюдала всё собственными глазами.

Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце

Лайф публикует видео с моментом ДТП на Садовом кольце

Согласно показаниям очевидицы, парень отказывался выходить из автомобиля и хотел сделать вид, что не садился за руль. Она также подтвердила, что именно водитель этой машины спровоцировал ДТП.

Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

Напомним, днём 1 апреля синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадало две женщины, одна из них в реанимации.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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