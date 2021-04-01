Участница ДТП на Садовом видела, как блогер Эдвард Бил после столкновения пересел с водительского сиденья

Водитель синего "ауди", который врезался в четыре легковушки на Новинском бульваре в Москве, сразу после ДТП пересел с водительского сиденья на заднее, пассажирское. Как рассказал Лайфу источник, об этом полицейским рассказала одна из участниц аварии, которая наблюдала всё собственными глазами.