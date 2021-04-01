Участница ДТП на Садовом видела, как блогер Эдвард Бил после столкновения пересел с водительского сиденья
Женщина рассказала полиции, что именно синий автомобиль Audi спровоцировал аварию.
Кадр видео © LIFE
Водитель синего "ауди", который врезался в четыре легковушки на Новинском бульваре в Москве, сразу после ДТП пересел с водительского сиденья на заднее, пассажирское. Как рассказал Лайфу источник, об этом полицейским рассказала одна из участниц аварии, которая наблюдала всё собственными глазами.
Согласно показаниям очевидицы, парень отказывался выходить из автомобиля и хотел сделать вид, что не садился за руль. Она также подтвердила, что именно водитель этой машины спровоцировал ДТП.
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Напомним, днём 1 апреля синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадало две женщины, одна из них — в реанимации.
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