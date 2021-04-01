Джо Байден вновь споткнулся на трапе, поднимаясь на борт своего самолёта. Видео © Twitter / The Hill

С президентом США Джо Байденом вновь произошёл конфуз, когда он поднимался на борт своего самолёта. На середине трапа американский лидер едва заметно оступился и, в последнюю секунду удержав равновесие, быстрыми шагами преодолел несколько ступенек.