Джо Байден вновь споткнулся на трапе, поднимаясь на борт своего самолёта — видео
Однако в этот раз политик смог устоять на ногах.
Скриншот из видео © Twitter / The Hill
Джо Байден вновь споткнулся на трапе, поднимаясь на борт своего самолёта. Видео © Twitter / The Hill
С президентом США Джо Байденом вновь произошёл конфуз, когда он поднимался на борт своего самолёта. На середине трапа американский лидер едва заметно оступился и, в последнюю секунду удержав равновесие, быстрыми шагами преодолел несколько ступенек.
Как сообщает издание The Hill, инцидент произошёл перед вылетом Байдена в Питтсбург.
Напомним, ранее по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром, однако сын Дональда Трампа такую версию высмеял. Об инциденте также с иронией высказался сенатор Алексей Пушков.
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