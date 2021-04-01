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Джо Байден вновь споткнулся на трапе, поднимаясь на борт своего самолёта — видео

Однако в этот раз политик смог устоять на ногах.

1 апреля 2021, 13:21

Скриншот из видео © Twitter / The Hill

Джо Байден вновь споткнулся на трапе, поднимаясь на борт своего самолёта. Видео © Twitter / The Hill

С президентом США Джо Байденом вновь произошёл конфуз, когда он поднимался на борт своего самолёта. На середине трапа американский лидер едва заметно оступился и, в последнюю секунду удержав равновесие, быстрыми шагами преодолел несколько ступенек.

Как сообщает издание The Hill, инцидент произошёл перед вылетом Байдена в Питтсбург.

В Сети жестоко высмеяли Байдена, выложив видео с его следующим падением, которое станет и последним

В Сети жестоко высмеяли Байдена, выложив видео с его следующим падением, которое станет и последним

Напомним, ранее по Сети разлетелось видео, на котором американский лидер сперва достаточно бодрым шагом поднимается по ступенькам в самолёт, после чего дважды спотыкается на красной дорожке и падает на колени. В Белом доме заявили, что Байден на 100% в порядке, и связали случившееся с сильным ветром, однако сын Дональда Трампа такую версию высмеял. Об инциденте также с иронией высказался сенатор Алексей Пушков.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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