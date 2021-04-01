Почти 30 автоматов и более ста тысяч патронов изъяли из дома мытищинского стрелка — видео

Следователи изъяли у мытищинского стрелка Владимира Барданова почти 30 автоматов, несколько пистолетов и более сотни тысяч патронов к ним. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.

"К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подсчёт патронов ведётся до сих пор, поэтому точное их количество пока не установлено. Там также добавили, что были изъяты дымовая шашка, две страйкбольные гранаты и один муляж боевой гранаты.

Кроме того, в ходе осмотра территории подмосковного особняка правоохранители обнаружили двух медведей, двух крокодилов и енота. Все они находились в специальных вольерах и террариумах. Как сообщал Лайф, следователи дадут правовую оценку содержанию животных, на основании которой будет принято решение об их дальнейшей судьбе.

Авторы