Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пётр Шкуматов — об аварии с блогером Эдвардом Билом: Он виноват на 100%

По словам собеседника Лайфа, если бы на месте ДТП был отбойник, то вообще ничего бы не было. Но это не освобождает водителя синего "ауди" от ответственности.

1 апреля 2021, 13:05
3992
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр, VK / bil__edward</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр, VK / bil__edward

Координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов изучил видео массовой аварии в центре Москвы, предполагаемым виновником которой стал видеоблогер Эдвард Бил, и озвучил свой вердикт — водитель синего "ауди" пренебрёг опасностью манёвра и должен понести наказание. Об этом он заявил в беседе с Лайфом.

Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

"В этой аварии виноват блогер на 100%. По правому ряду опережал поток, перед выездом начал поток резать — это опасно, это приводит к ДТП. Когда резал поток с правого ряда в левый, что-то произошло, возможно, чирканул другой автомобиль, потерял управление и выскочил на встречную полосу, но это не делает его невиноватым", — объясняет автоэксперт.

По словам Шкуматова, если водитель таким образом "режет" основной поток и двигается наискосок, то любое касательное столкновение приводит к потере управления — этим и опасен такой манёвр.

Видео Дептранса опровергло версию, что Эдварда Била подрезали перед массовым ДТП

Видео Дептранса опровергло версию, что Эдварда Била подрезали перед массовым ДТП

"Если бы там был отбойник, то вообще ничего бы не было. Девушке не повезло, там отбойник начинается в одном метре", — добавил он.

Сегодня днём синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

Участница ДТП на Садовом видела, как блогер Эдвард Бил после столкновения пересел с водительского сиденья

Участница ДТП на Садовом видела, как блогер Эдвард Бил после столкновения пересел с водительского сиденья

Ранее стало известно, что Эдвард Бил не регистрировал свой "ауди" в ГИБДД. По данным источника Лайфа, таким образом он мог уклоняться от многочисленных штрафов: ранее Дептранс сообщил, что за иномаркой лишь за этот год было зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Эдвард Бил не регистрировал "ауди" в ГИБДД — возможно, чтобы не платить штрафы

сегодня в 12:49

Штопор и боксёрская перчатка: в машине устроившего ДТП блогера Эдварда Била нашли много необычных вещей — видео

сегодня в 13:54

Сотрудница полиции насмерть сбила школьника на пешеходном переходе на Кубани

сегодня в 13:51

Сторонников Навального заподозрили в накрутке пользователей сайта в его поддержку

сегодня в 14:15

Жители российского города обеспокоены исчезновением проституток

сегодня в 14:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1