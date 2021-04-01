Пётр Шкуматов — об аварии с блогером Эдвардом Билом: Он виноват на 100%

Координатор общества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов изучил видео массовой аварии в центре Москвы, предполагаемым виновником которой стал видеоблогер Эдвард Бил, и озвучил свой вердикт — водитель синего "ауди" пренебрёг опасностью манёвра и должен понести наказание. Об этом он заявил в беседе с Лайфом.

"В этой аварии виноват блогер на 100%. По правому ряду опережал поток, перед выездом начал поток резать — это опасно, это приводит к ДТП. Когда резал поток с правого ряда в левый, что-то произошло, возможно, чирканул другой автомобиль, потерял управление и выскочил на встречную полосу, но это не делает его невиноватым", — объясняет автоэксперт.

По словам Шкуматова, если водитель таким образом "режет" основной поток и двигается наискосок, то любое касательное столкновение приводит к потере управления — этим и опасен такой манёвр.

"Если бы там был отбойник, то вообще ничего бы не было. Девушке не повезло, там отбойник начинается в одном метре", — добавил он.

Сегодня днём синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

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