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"Очень надеемся, очень верим": Обвинённый в убийстве жены петербургский нефролог искал её в "Жди меня"

Мужчина изображал убитого горем мужа.

1 апреля 2021, 13:00

Кадр из программы "Жди меня"

Расчленивший жену петербургский врач обращался за помощью в программу "Жди меня". Видео © "Mash на Мойке"

После бесследной пропажи жены петербургский врач-нефролог Александр Земченков обратился в известную передачу "Жди меня" с просьбой помочь ему с поисками. Как оказалось, историю, которую медик рассказывал на протяжении 11 лет, он выдумал, пишет "Mash на Мойке".

"Очень надеемся, очень верим, что помощь аудитории такой программы, как "Жди меня", даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру в то, что мы хотя бы получим какую-то информацию", — говорил мужчина.

Доктор утверждал: 23 февраля 2010 года супруга планировала заехать на работу, а после — отправиться в салон красоты. Женщина ушла из дома, через час позвонила мужу, но он не взял трубку. Увидев пропущенный вызов, медик перезвонил, но ответа не последовало.

"Гениальный врач": В Мариинской больнице рассказали о нефрологе, обвинённом в убийстве жены

"Гениальный врач": В Мариинской больнице рассказали о нефрологе, обвинённом в убийстве жены

Ещё через несколько часов Земченков, по его словам, поехал по делам на работу, после чего хотел забрать детей, находившихся на даче, но из-за погоды передумал и направился домой. Супруги там не оказалось, и до вечера она так и не вернулась. После этого врач поднял тревогу.

Долгие годы мужчина общался с полицией, занимался поисками и ходил на ток-шоу, изображая убитого горем мужа, пока не выяснилось, что всё было не так. Напомним, 23 февраля 2010 года врач в ходе ссоры убил жену, расчленил её тело и выбросил в мусорные контейнеры. А затем обратился в полицию и сказал, что она пропала без вести.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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