МИД РФ: Вопрос о сроках возвращения посла Антонова в США будет решать Путин

Вопрос о сроках возвращения посла РФ Анатолия Антонова в США будет решать президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Это будет решать президент России Владимир Путин", — сказал глава российского МИД в интервью передаче "Большая игра".

Министр иностранных дел добавил, что в данное время Антонов проводит консультации в МИД РФ, а также с комитетами по международным делам Государственной думы и Совета Федерации. Также у него были беседы в Администрации Президента.

"Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обострённое вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа", — подытожил Лавров.

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