Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

МИД РФ: Вопрос о сроках возвращения посла Антонова в США будет решать Путин

Там отметили необходимость большого анализа отношений Москвы и Вашингтона.

1 апреля 2021, 12:44
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Вопрос о сроках возвращения посла РФ Анатолия Антонова в США будет решать президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Это будет решать президент России Владимир Путин", — сказал глава российского МИД в интервью передаче "Большая игра".

Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе

Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе

Министр иностранных дел добавил, что в данное время Антонов проводит консультации в МИД РФ, а также с комитетами по международным делам Государственной думы и Совета Федерации. Также у него были беседы в Администрации Президента.

"Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обострённое вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа", — подытожил Лавров.

Лавров: Конфронтация России и США достигла дна

Лавров: Конфронтация России и США достигла дна

Напомним, Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не понятно, сколько времени это займёт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лавров: Попытки развязать войну в Донбассе могут разрушить Украину

сегодня в 14:06

Посол Антонов: Отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе

вчера в 13:49

Появилось видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока — 2"

сегодня в 13:34

Штопор и боксёрская перчатка: в машине устроившего ДТП блогера Эдварда Била нашли много необычных вещей — видео

сегодня в 13:54

Самолёт должен был объявить пол будущего ребёнка, но вместо того разбился, двое погибли — видео

сегодня в 14:09

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1