МИД РФ: Вопрос о сроках возвращения посла Антонова в США будет решать Путин
Там отметили необходимость большого анализа отношений Москвы и Вашингтона.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Вопрос о сроках возвращения посла РФ Анатолия Антонова в США будет решать президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Это будет решать президент России Владимир Путин", — сказал глава российского МИД в интервью передаче "Большая игра".
Министр иностранных дел добавил, что в данное время Антонов проводит консультации в МИД РФ, а также с комитетами по международным делам Государственной думы и Совета Федерации. Также у него были беседы в Администрации Президента.
"Нам важно проанализировать нынешнюю стадию наших отношений, которая создалась не за один день, не в момент того самого интервью, а формировалась в течение лет. Обострённое вбрасывание неприемлемой лексики в ходе интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC показало неотложность такого крупного анализа", — подытожил Лавров.
Напомним, Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не понятно, сколько времени это займёт.
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