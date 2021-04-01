Лавров: Конфронтация России и США достигла дна
Пока линия, выбранная Вашингтоном, не даёт шанса на успех в нормализации отношений, считает глава МИД.
Фото © ТАСС / Щербак Александр
Конфронтация России и США "достигла дна", считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако он выразил надежду, что благоразумие в Вашингтоне всё же возобладает.
"С одной стороны, конфронтация достигла дна. С другой стороны, в глубине души есть надежда, что все люди взрослые и понимают риски, которые сопряжены с нагнетанием дальнейшей напряжённости", — сказал дипломат в программе "Большая игра" на Первом канале.
Лавров надеется, что благоразумие возобладает, однако пока линия, выбранная Белым домом, не даёт шанса на успех.
"Мне бы не хотелось каким-то образом описывать то, что американцы испытывают к Российской Федерации. Если за их заявлениями о том, что мы противник, враг, соперник или конкурент, кроется желание обвинить нас в последствиях их безрассудной политики, то серьёзный разговор едва ли может состояться", — добавил глава МИД.
Также Сергей Лавров рассказал, что США так и не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
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