В Минздраве сообщили о поступлении вакцины "Эпиваккорона" в медучреждения

Российский препарат от коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" доступен для вакцинации и начал поступать в медучреждения уже на этой неделе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня в основном доступна вакцина "Спутник", а также начала поступать на этой неделе "Эпиваккорона". Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования "Ковивака", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Наиле Аскер-заде.

Мурашко также ответил на вопрос, какой из препаратов подойдёт для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. По его словам, данное решение должен принимать лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией.

"В принципе, все три могут использоваться, ну, могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач", — отметил министр.

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