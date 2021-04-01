В Минздраве сообщили о поступлении вакцины "Эпиваккорона" в медучреждения
Также ожидается выход в гражданский оборот препарата "Ковивак".
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Российский препарат от коронавирусной инфекции "Эпиваккорона" доступен для вакцинации и начал поступать в медучреждения уже на этой неделе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня в основном доступна вакцина "Спутник", а также начала поступать на этой неделе "Эпиваккорона". Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования "Ковивака", — сказал министр в эфире телеканала "Россия 24" в интервью Наиле Аскер-заде.
Мурашко также ответил на вопрос, какой из препаратов подойдёт для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. По его словам, данное решение должен принимать лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией.
"В принципе, все три могут использоваться, ну, могут быть какие-то особенности, которые в конечном итоге должен решить врач", — отметил министр.
Напомним, что препарат "Эпиваккорона" зарегистрировали в России в октябре 2020 года. По словам разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным лекарством будет сохраняться в течение года. Роспотребнадзор также подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида. Кроме того, "Эпиваккорону" разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Позднее в Роспотребнадзоре оценили безопасность препарата. Также в ведомстве рассказали о трёх линиях защиты вакцины.
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